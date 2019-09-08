Элиста, , 23:27 — REGNUM 88,79% избирателей проголосовали за Бату Хасикова («Единая Россия») на выборах главы Республики Калмыкия, сообщается на сайте ЦИК после обработки 28,75% протоколов УИК.

Наталья Манжикова («Справедливая Россия») набирает 5,65%, Батыр Мучаев («Патриоты России») — 1,78%, Петр Вышкварок (ЛДПР) — 2,31%.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Калмыкии выбирали главу региона, также состоялись выборы депутатов Элистинского горсобрания. Явка в республике к 18:00 составила 55,7%.