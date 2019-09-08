Посёлок городского типа Бежаницы, Псковская область, , 23:16 — REGNUM По предварительным данным ЦИК РФ, на выборах главы Бежаницкого района Псковской области побеждает кандидат от партии «Единая Россия», действующий глава района Сергей Михеев. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, после обработки данных с пяти участков он набирает 68,84% голосов.

Александр Иванов (ЛДПР) пока получает 13,77% голосов, Виктор Соловьёв («Справедливая Россия») — 12,16%, Иван Сверчков («Партия роста») — 2,42%.

В избирательный бюллетень по выборам главы Бежаницкого района были внесены четыре фамилии зарегистрированных кандидатов. Ранее зарегистрированный пятый участник выборов — кандидат от КПРФ Игорь Дмитриев — был снят с выборов по решению суда.

Напомним, глава Бежаницкого района Псковской области Сергей Михеев был избран на этот пост на выборах в 2014 году. Ранее он пять созывов являлся депутатом и председателем Собрания депутатов Бежаницкого района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Псковской области 8 сентября выбирали глав шести районов.

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