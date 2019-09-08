Горно-Алтайск, , 23:14 — REGNUM Действующий врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин побеждает на выборах уже в первом туре. Такие данные привели во Всероссийском центре исследования общественного мнения по результатам опроса избирателей.

Олег Хорохордин Kremlin.ru

«По данным экзитпола в Республике Алтай на выборах главы лидирует Олег Хорохордин с показателем 61,4%. Опрос проводился на 77 избирательных участках Республики Алтай. Всего было опрошено 13 859 человек. Ответили на вопросы 59,1% респондентов, отказались от ответа 40,9% респондентов», — сообщили в центре.

Второе место согласно опросам занимает коммунист Виктор Ромашкин с результатом в 28% голосов. За представителя ЛДПР Дмитрия Софронова проголосовали 7,3% избирателей. Ещё 3,3% жителей, участвовавших в голосовании, испортили свои бюллетени.

Читайте также: Выборы на Алтае — трансляция