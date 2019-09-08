Уфа, , 23:13 — REGNUM Башкирия давно уже приобрела репутацию электорального султаната, а Радий Хабиров стал руководителем республики еще в октябре 2018 года, поэтому комментировать итоговый результат и явку не имеет никакого смысла. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко. По его мнению, Хабиров сейчас будет стремиться укрепить свою власть, но в администрации президента России многие понимают необходимость жесткого администрирования деятельности нового главы республики.

«Не вижу смысла комментировать официальный итоговый результат и явку. Хабиров стал руководителем республики еще в октябре 2018 года, а сейчас все это было легитимировано. Но выборы, в которых есть муниципальный фильтр, где нет альтернативы, вряд ли могут считаться легитимными.

Хабиров, работая в администрации президента России занимался политическими партиями, и у него сохранились отличные отношения с руководителями партий системной оппозиции. Поэтому ни о каком конфронтационном сценарии здесь речи не шло. Полагаю, представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» участвовали в этих выборах для проформы. Ну, а многочисленная армия малоизвестных шоуменов-блогеров и прочих околополитических фигур вообще не заслуживает внимания. Их основная роль заключалась в подогреве интереса к выборам.

Итоговые показатели явки у меня вызывают сомнения. Башкирия давно уже приобрела репутацию электорального султаната и, полагаю, при Хабирове ситуация в лучшую сторону не поменяется.

Хабиров сейчас будет стремиться укрепить свою власть. К счастью, в администрации президента России многие понимают необходимость жесткого администрирования деятельности нового главы республики. В противном случае мы можем получить серьезные последствия и проблемы во взаимоотношениях центра и республики», — считает политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Башкирии проголосовало свыше 70% избирателей.