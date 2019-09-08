Тула, , 23:11 — REGNUM «Единая Россия» набирает большинство — 34,4% — на выборах в Тульскую городскую думу шестого созыва, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на предварительные данные подсчёта голосов избирателей.

КПРФ после обработки первых бюллетеней набирает 18,8%, «Справедливая Россия» — 14,8%, ЛДПР — 9,6%, «Партия пенсионеров» — 6,6%. «Яблоко» набрало 4,2%, «Коммунисты России» и «Российский общенародный Союз» — по 3%. Против всех проголосовали 3,4% избирателей.

Напомним, на 35 мест в гордуме претендовали 162 кандидата по спискам партий «Единая Россия», «Партия пенсионеров», «Российский общенародный союз», КПРФ, «Коммунисты России», ЛДПР, «Яблоко», «Справедливая Россия» и 130 одномандатников. Явка на 18:00 составила 19,63%

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