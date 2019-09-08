Москва, , 23:13 — REGNUM Стали известны первые результаты выборов в Московскую городскую думу. Данные транслируются в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На сегодняшний момент 21% протоколов введен, где-то больше, где-то меньше. Больше там, где используются КОИБы. Средняя явка по округам от 21 до 22%. Это чуть выше чем на предыдущих выборах, там было у нас чуть меньше. Но окончательная явка, она, я думаю, не изменится, может она чуть подрастёт. В общем стандартная явка, которую мы фиксируем на каждый выборах в Московскую городскую думу», — сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Также Горбунов отметил, что в этом году явка должна превзойти показатели выборов в Мосгордуму 2014 года. Тем временем на экраны в зале Мосгоризбиркома выводятся данные о результатах голосования по каждому округу и процент обработанных протоколов участковых избирательных комиссий. В среднем обработана уже пятая часть всех протоколов, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

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