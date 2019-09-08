Санкт-Петербург, , 23:11 — REGNUM Примерно 41,62% петербуржцев проголосовали на выборах губернатора. Об этом заявил председатель Горизбиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов

«Сейчас идет подсчет голосов избирателей, и уже через несколько часов мы узнаем результат главного политического события этого города», — сказал Миненко.

На данный момент, после обработки 1,8% протоколов, самовыдвиженец, врио губернатора Александр Беглов набирает 73,47% голосов от числа участников голосования.

Депутат Заксобрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова на данный момент находится на втором месте с 12,83% голосов. Депутат Заксобрания, кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов набирает 11,27%.

«Это были по-настоящему петербургские, демократические выборы», — сказал Виктор Миненко.

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