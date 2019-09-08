Москва, , 23:04 — REGNUM В Мосгордуме нового созыва КПРФ получит десять мест, сообщает глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Об этом он написал 8 сентября, в своем телеграм-канале.

«На этот момент (скорее всего) у «ЕР» — 20 мест, у КПРФ — десять мест, у «Яблока» — три места, у СР — два места, — написал Венедиктов. — Десять кресел еще не определились».

Отметим, что под «Единой Россией» имеются в виду кандидаты-самовыдвиженцы, состоящие в партии или находившиеся в провластных депутатских объединениях в прошлых созывах думы.