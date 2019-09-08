Дно, Псковская область, , 23:01 — REGNUM По предварительным данным ЦИК РФ, на выборах главы Дновского района Псковской области, кандидат от партии «Яблоко» Михаил Шауркин с большим отрывом побеждает кандидата от «Единой России» Татьяну Пахомову. По итогам обработки протоколов четырёх участковых избирательных комиссий (УИК), у Михаила Шауркина — 59,08% голосов, у Татьяны Пахомовой — 25,81%. На третьем месте — Анатолий Волков (КПРФ), который получает 5,53%.

Остальные кандидаты в главы Дновского района набирают менее 5%: самовыдвиженцы Андрей Киселев — 3,32%, Елена Гуляева — 1,38%, Георгий Семенов — 1,29%;Алексей Лазунин от ЛДПР — 0,83%, Игорь Романов («Партия роста») — 0,65%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Псковской области в единый день голосования выбирали глав шести районов, при этом в Дновском районе было больше всего кандидатов на этот пост.

Читайте ранее в этом сюжете: Пост главы Дновского района стал самым вожделенным на псковских выборах