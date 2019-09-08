Брянск, , 23:01 — REGNUM Избирательная комиссия Брянской области подвела предварительные итоги выборов депутатов региональной думы седьмого созыва. По партийным спискам на 22:25 абсолютное большинство набирает «Единая Россия», за кандидатов от партии проголосовали 4 196 человек или 63,92% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Остальные партии расположились таким образом: ЛДПР — 12.39%, КПРФ — 11,26%, «Справедливая Росия» — 6,46% и «Гражданская Платформа» набирает 3,11%. Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования, составило 11 182. Недействительных бюллетеней — 188.

Напомним, явка на выборах депутатов облдумы зафиксирована на уровне 43,65%.