Москва, , 22:58 — REGNUM Выборы 8 сентября 2019 года продемонстрировали серьёзные недоработки в подготовке списков избирателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 сентября заявил член правления организации «Общественный комитет «За чеcтные выборы!» Омар Фаризов.

«Можно сказать, что в ходе выборов, в частности, при мониторинге по Москве, выяснилось, что на некоторых участках люди, ушедшие из жизни числятся в списках, и председатели комиссий не могут их исключить без документа, который подтверждает факт смерти», — заявил Фаризов.

Та же проблема касалось и других эпизодов, например, связанных со сменой места жительства граждан и так далее.

«Приходят его родственники, видят номер квартиры, в которой человек был прописан, видят в списке ушедшего из жизни родственника, сообщают это председателю комиссии, но, естественно, они не берут с собой соответствующие документы», — отметил эксперт.

«Здесь нужно очень внимательно координировать работу министерств, ведомств и избирательных комиссий с точки зрения подготовки списков голосующих граждан», — подчеркнул Фаризов.