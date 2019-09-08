Улан-Удэ, , 22:57 — REGNUM В столице Бурятии на данный момент обработали 79 тыс. бюллетеней. Действующий врио главы администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков всё ещё остаётся безусловным лидером с результатом в 53,15% голосов.

На втором месте в борьбе за кресло мэра города — представитель КПРФ Вячеслав Мархаев, за него проголосовало почти 35% избирателей.

Далее следуют Батодалай Багдаев (КПСС) — 2,43%, Алексей Хандархаев («Гражданская платформа») — 2,01%, Геннадий Бадмаев («Справедливая Россия») — 1,63%,Николай Чимитов (ЛДПР) — 1,33%.

Как сообщало ИА REGNUM, из 291 тыс. жителей бурятской столицы с правом голоса, в голосовании приняло участие чуть более трети — 34,25%.

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