Москва, , 22:48 — REGNUM Большое число самовыдвиженцев на выборах 8 сентября 2019 года стало событием, которая поставило новые проблемы перед избирательным законодательством. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 сентября заявил член правления организации «Общественный комитет «За чеcтные выборы!» Омар Фаризов.

«Эти выборы ознаменовались тем, что было очень много самовыдвиженцев. Люди из разных партий решили выдвигаться как обычные граждане», — заявил Фаризов.

По его мнению, это породило серьёзную и интересную проблему, которой в свете минувших выборов нужно будет дать оценку и принять соответствующие меры в сфере избирательного законодательства.

«Имеет ли право член партии, который принял решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца, использовать ресурс своей партии в целях проведения агитационной кампании? Это тоже достаточно интересная проблема. которой нужно, безусловно, дать оценку», — отметил он.