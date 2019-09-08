Санкт-Петербург, , 22:51 — REGNUM По данным экзитполов, которые проводил ВЦИОМ, на выборах губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец, врио губернатора Александр Беглов набирает 56% голосов избирателей и побеждает в первом же туре.

Депутат Заксобрания Михаил Амосов («Гражданская платформа»), по данным опросов избирателей на выходе с участков, получит 21,4% голосов избирателей, его коллега по городскому парламенту Надежда Тихонова («Справедливая Россия») — 19% голосов.

В том, что испортили свой бюллетень, признались 3,6% опрошенных ВЦИОМ.

Отказались от ответа на вопросы о своем выборе 44,9% респондентов.

Напомним, по данным подсчета 0,20% протоколов УИК, Беглов с большим отрывом лидирует.

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