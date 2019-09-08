Ставрополь, , 22:43 — REGNUM В ЦИК Ставропольского края обработали всего 0,86% протоколов избирательных комиссий. По предварительным итогам, после получения первичных данных, выявился лидер выборной гонки. Им оказался нынешний губернатор края Владимир Владимиров. Пока его результаты составляют 79,84% голосов избирателей, пишет ТАСС.

Второй результат у Виктора Соболева, представляющего КПСС. Он набирает пока 11,57% голосов избирателей. Остальные кандидаты на губернаторский пост набрали в настоящее время следующее количество голосов: Геннадий Ефимов (ЛДПР) — 3,47%, Александр Кузьмин («Справедливая Россия») — 2,08%, Николай Кряжев («Коммунистическая партия социальной справедливости») — 1,68%.

Напомним, ранее сообщалось. что по итогам анализа Фонда общественного мнения на основе данных экзитпола на выходе с избирательных участков в Ставропольском крае также отмечал, что лидирует на выборах губернатора Ставрополья с большим отрывом нынешний глава Владимир Владимиров.

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