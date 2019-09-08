Великий Новгород, , 22:43 — REGNUM На сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ появились первые данные по дополнительным выборам депутата Госдумы РФ по Новгородскому одномандатному избирательному округу №134. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, после обработки 1,3% протоколов лидирует Юрий Бобрышев («Единая Россия») — 34,91%, на втором месте — Нина Останина (КПРФ) — 27%.

У Дмитрия Игнатова («Справедливая Россия») — 12,94%.

Остальные кандидаты пока получают менее 10% голосов. Алексей Чурсинов (ЛДПР) — 5,85% избирателей, Анна Черепанова («Яблоко») — 4,52%, Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной справедливости») —3,9%, Александр Гришин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 3,39%, Дмитрий Перевязкин (партия «Коммунисты России») — 2,26%, Дмитрий Тарасов («Партия роста») — 1,13%.