Москва, , 22:42 — REGNUM Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев прокомментировал высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что именно «умным голосованием» обусловлен успех кандидатов от партии ЛДПР на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края.

«Полный бред то, что говорит товарищ Волков, — сказал Лебедев в интервью ТАСС. — Хочется ему сказать, что не надо приписывать себе чужие успехи».

По его словам, избиратели в Хабаровском крае поддерживают представителей ЛДПР, этим и обусловлена их победа.

Ранее Волков на странице в соцсети Twitter сообщил, что из 24 кандидатов «умного голосования» на выборах в Законодательную думу Хабаровского края стали депутатами 19.

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