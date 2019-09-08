Астрахань, , 22:29 — REGNUM Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опросов избирателей, которые проводились 8 сентября на избирательных участках, где проходили выборы губернатора Астраханской области.

Всего было опрошено 18 тысяч 714 человек на 100 избирательных участках. 69% избирателей ответили, за кого голосовали, 31% отказался от участия в опросе. Кандидат в губернаторы от «Единой России» Игорь Бабушкин лидирует в опросах. 80,4% избирателей заявили, что проголосовали за него.

По данным регионального избиркома на 21:38, Бабушкин набирает 74,35% голосов, Николай Арефьев — 10,91%, Сергей Сычев — 6,05%, Тимофей Щербаков — 6,15%.

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