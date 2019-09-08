Москва, , 22:27 — REGNUM По Москве голосование приблизительно примерно на том же уровне по количеству пришедших на выборы, каким оно было в 2014 году, считает специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Об этом он заявил 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM в штабе по наблюдению за выборами.

«Это значит, что уличные акции и протестные настроения на явке не отразились, — сказал Швыдкой. — И это говорит о том, что процессы, происходящие в обществе, имеют более глубинный и сложный характер, чем кажется порой многим аналитикам и наблюдателям. Понятно и то, что протестные голосования были. Особенно на Дальнем Востоке. Это ощутимо. И люди голосовали не за «Единую Россию», а скорее против нее. Это надо понимать и делать выводы. Причем делать выводы, и менять жизнь, а не просто укреплять идеологическую работу. Примечательные выборы в Санкт-Петербурге. Там с большим отрывом побеждает, судя по всему, Беглов, но вторым становится не коммунист, а представитель «Гражданской инициативы». Это тоже новое качество».

Кроме того, Швыдкой отметил, что в обществе меняется парадигма, и происходит серьезная вещь: «политика молодеет, а избиратели нет».