Сухум, , 22:26 — REGNUM Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба лидирует во втором туре выборов президента после обработки 72% бюллетеней. Об этом сообщает 8 сентября ТАСС со ссылкой на штаб Хаджимбы.

Согласно информации на установленном в штабе табло, по итогам обработки 58 тыс. бюллетеней из 81 тыс. (данные на 21:40) Хаджимба набирает 49,69% голосов. Его оппонент — лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхас Квициния — 47,76% голосов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы президента признаны состоявшимися. ПРи пороге в 25% голосов избирателей явка составила более 50% уже к 18:00 мск. Победитель будет определен простым большинством голосов.

В первом туре, состоявшемся 25 августа, Хаджимба и Квициния набрали 24,83% и 22,91% голосов избирателей.

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