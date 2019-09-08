Москва, , 22:25 — REGNUM Представители социалогических служб огласили данные экзитполов в четырех российских регионах — Санкт-Петербург, Республика Алтай, Мурманская область, Астраханская область. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, на выборах губернатора Санкт-Петербурга результаты экзитпола следующие: Александр Беглов (самовыдвиженец) набирает 56% голосов, Михаил Амосов («Гражданская платформа») — 21,4%, Надежда Тихонова («Справедливая Россия») — 19%. По итогам голосования на выборах главы Республики Алтай лидирует Олег Хорохордин («Единая Россия») — 61,4%, на втором месте Виктор Ромашкин (КПРФ) — 28%, на третьем Дмитрий Софронов (ЛДПР) — 7,3%.

Кроме того, по результатам экзитпола, на выборах губернатора Мурманской области первое место занимает Андрей Чибис («Единая Россия») — 63,1%, далее идут Максим Белов (ЛДПР) — 17,8%, Михаил Антропов (КПРФ) — 11,1%, Василий Буров («Справедливая Россия») — 2,5%. На выборах губернатора Астраханской области результаты экзитпола следующие: Игорь Бабушкин (самовыдвиженец) — 80,4%

Николай Арефьев (КПРФ) — 11, 1%, Тимофей Щербаков (ЛДПР) — 3,8%, Сергей Сычев (РППСС) — 3,5%.

Как передавало ИА REGNUM, около 6 тыс. избирательных кампаний всех уровней прошли в 85 регионах РФ в единый день голосования.

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