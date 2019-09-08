Санкт-Петербург, , 22:29 — REGNUM На выборах в Петербурге 100 тысяч человек заявили о желании проголосовать за губернатора и муниципальных депутатов на дому. Об этом сообщил член Горизбиркома Санкт-Петербурга Юрий Кузьмин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Заявления о надомном голосовании подали почти 100 тысяч человек. Члены УИК работали максимально оперативно и у них не было времени опекать наблюдателей и объяснять им прописные истины», — сказал Кузьмин.

Он не смог уточнить, сколько «надомников» было на выборах в 2014, 2016 или 2018 годах. «Но думаю, что меньше», — сказал он.

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Как сообщалось, всплеск голосования на дому обеспокоил кандидатов и наблюдателей на выборах в Петербурге. Представители «Партии роста» пожаловались в ЦИК, а петербургской «Справедливой России» сообщили, что членам УИК от оппозиционных кандидатов мешали следить за процессом надомного голосования.

Однако в Горизбиркоме не увидели причин для тревоги. Там заявили, что аномально большое количество обращений о надомном голосовании в 2019 году объясняется тем, что всего в Петербурге «социальная группа», которая была бы заинтересована в голосовании на дому, составляет 150 тыс. человек, и эти люди очень электорально активны.

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