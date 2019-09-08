Волгоград, , 22:19 — REGNUM Предварительные итоги по выборам депутатов в Волгоградскую областную думу по единому округу опубликовал региональный избирком. Согласно этим данным, пока максимальное количество голосов набрала «Единая Россия» — 3 502 бюллетеней или 41,89%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

КПРФ набирает 21,16% голосов, ЛДПР — 17,42%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» получила 8,91%, а «Справедливая Россия» — 6,80%.

Число избирателей, включённых в список избирателей на момент окончания голосования, составляет 19 786 человек. Число недействительных бюллетеней — 319.