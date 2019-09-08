Сухум, , 22:18 — REGNUM Российские сенаторы, приехавшие в Абхазию в качестве наблюдателей на второй тур президентских выборов, не выявили никаких нарушений, способных повлиять на итоги голосования, заявил РИА Новости член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев.

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«Мы побывали на многих участках в Сухуми, Гудаутском районе. Мои помощники обошли 16 участков столицы республики. Никаких нареканий, никаких нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования на выборах президента Абхазии, мы не выявили», — сказал Кондратьев.

По словам Кондратьева, никаких жалоб от политических оппонентов на этих выборах и от официальных властей не поступало.

8 сентября в Абхазии состоялся второй тур выборов главы республики, за президентский пост боролись действующий руководитель Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния. Итоги выборов будут оглашены позже.

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