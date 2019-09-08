Липецк, , 22:15 — REGNUM В Липецкой области обработано 0,34% бюллетеней на выборах главы администрации региона. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия РФ.

Игорь Артамонов Admlip.ru

По предварительным данным, Игорь Артамонов («Единая Россия») набрал 67% голосов (453), Андрей Григорьев («Патриоты России») — 2,66% (18), Лариса Ксенофонтова («Патриоты России») — 7,84% (53), Андрей Плотников («Коммунисты России») — 2,96 (20), Сергей Токарев (КПРФ) — 16,27% (110 голосов).

Как уже сообщало ИА REGNUM, явка на 18:00 составила 40,39%. В 2014 году, на прошлых губернаторских выборах, итоговая явка достигла 43%.

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