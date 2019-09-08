Тула, , 22:15 — REGNUM «Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу после обработки первых протоколов избирательных комиссий — за список «ЕР» проголосовали 31,05% избирателей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ГАС «Выборы».

На втором месте — КПРФ (18,42%), «Коммунисты России» набирают 12,63%, ЛДПР — 12,11%, «Партия Пенсионеров» — 7,89%, «Справедливая Россия» — 5,79%, «Яблоко» — 2,11%.

Сегодня жители Тульской области выбирали депутатов областной думы шестого созыва, в облдуму должно быть замещено 36 мандатов — 12 депутатов изберут по партийным спискам, ещё 24 по одномандатным округам. Списки для участия в выборах зарегистрировали семь партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Коммунисты России», «Яблоко», «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров» — всего около 380 кандидатов. По одномандатным округам регистрацию прошли 112 кандидатов. Явка составила около 28%.