Москва, , 22:18 — REGNUM Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов отчитался перед председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Прокомментируйте, что у нас на избирательном участке 3455, написано, что в стационарный ящик было опущено два бюллетеня для голосования», — спросила Памфилова.

В ответ руководитель Мосгоризбиркома сообщил, что в столице зафиксировано два случая, когда один человек кидал в урну сразу два бюллетеня. В обоих случаях причиной было то, что избирательные листы слиплись между собой, заявил Горбунов.

«Как только было установлено, что один человек опустил два бюллетеня, было принято решение опечатать ящики. Пересчитают бюллетени, если количество бюллетеней будет больше, результаты будут аннулированы», — сказал глава Мосгоризбиркома.

«А он ставил галочку на одном бюллетени?» — уточнила Памфилова.

«Вскрытие урны покажет», — улыбнулся Горбунов.

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