Сухум, , 22:10 — REGNUM Заявлений о серьезных нарушениях на выборах президента Абхазии не поступало, при этом были небольшие жалобы, сообщил 8 сентября журналистам глава Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия.

Как отметил Гогия, было несколько жалоб. Так на одном участке избирательница пожаловалась на то, что ей отказали в возможности проголосовать на дому во втором туре, хотя она голосовала в первом. При проверке выяснилось, что избирательница не знала, что заявление для голосования на дому надо писать для каждого тура отдельно.

Также поступила жалоба на наблюдателя в Черкесске. Он требовал от избирателей предъявлять ему паспорт, хотя это не предусмотрено законом Абхазии. «Он ворвался, вырвал документы из рук представителей участковой комиссии, в связи с чем с помощью его же коллег, его же единомышленников его попросили удалиться», — рассказал глава ЦИК.

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