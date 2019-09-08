Ростов-на-Дону, , 22:08 — REGNUM Сегодня, 8 сентября, на выборах в Ростовской области зарегистрировано шесть жалоб. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.

«Факты, изложенные в обращениях, не влияют на установление итогов голосования», — уточняется в информации.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону состоялись выборы депутатов в гордуму Азова, Батайска и Таганрога. В ряде муниципалитетов прошли дополнительные выборы депутатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Явка на выборах в Ростовской области составила почти 22% — избирком