Москва, , 22:04 — REGNUM В Российской Федерации ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным. Об этом сообщила 8 сентября сотрудникам средств-массовой информации председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации Элла Памфилова, ссылаясь на данные ЦИК.

«Ни на одном избирательном участке (в России) голосование не признано недействительным», — сказала она.

Как передавало ИА REGNUM, единый день голосования прошел 8 сентября 2019 г. в 85 регионах России.

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