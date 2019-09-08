Серов, Свердловская область, , 21:59 — REGNUM В Свердловской области на довыборах депутата Госдумы по Серовскому округу подсчитаны протоколы 52,82% УИК. Биатлонист Антон Шипулин («Единая Россия») набирает 24 680 голосов или 40,42%, с большим отрывом опережая своих конкурентов.

На втором месте Алексей Коровкин («Справедливая Россия»). У него пока 14 142 голоса или 23,16%.

Третье место занимает Габбас Даутов (КПРФ), у которого 10 380 голосов или 17%.

Отметим, всего на мандат претендуют семь человек. Кресло стало вакантным после того, как Сергей Бидонько покинул Госдуму в связи с назначением на пост вице-губернатора.