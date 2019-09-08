Курск, , 21:58 — REGNUM Избирательная комиссия Курской области опубликовала предварительные данные об итогах голосования на выборах губернатора.

По данным на 21:37, Николай Карцев («Справедливая Россия») набрал 5,22%, или 1778 голосов, Роман Старовойт («Единая Россия») — 79,72% (более 27 тысяч), Владимир Федоров (ЛДПР) — 5,58% (1900), Владимир Фирсов (КПРФ) — 5,12% (1742), Татьяна Черникова («Российская экологическая партия «Зеленые») — 3,08% (1049 голосов).

Явка избирателей, по данным на 18:00, составила 35,95%. Как уже сообщало ИА REGNUM, на предыдущих выборах в 2014 году итоговая явка составила почти 39%.

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