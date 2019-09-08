Сухум, , 21:57 — REGNUM Тбилиси следует прекратить делать пропагандистские заявления об Абхазии и перейти к нормальному диалогу с Сухумом, заявил 8 сентября министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в беседе с корреспондентами РИА Новости.

По мнению Кове, грузинскому правительству следует перестать делать оторванные от действительности заявления. «Необходимо понять, что Абхазия и Южная Осетия — это самостоятельные страны… возврата к прошлому не будет. Поэтому чем быстрее грузинские власти поймут необходимость нормального полноценного цивилизованного диалога, тем быстрее между нашими странами может появиться возможность диалога», — отметил Кове.

8 сентября в Абхазии состоялся второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 сентября МИД Грузии заявил, что президентские выборы в Абхазии являются нелегитимным. Замминистра Лаша Дарсалия отметил, что выборы в Абхазии также не признает международное сообщество.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Грузии: выборы в Абхазии являются незаконными