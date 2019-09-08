Москва, , 21:57 — REGNUM Среди задач системы электронного голосования — обеспечить обратную связь с избирателем и при этом оградить его от административного вмешательства. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 8 сентября заявил глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Причиной для этого комментария стал вопрос о том, что во время тестов системы электронного голосования итогом была некая ссылка, которая «может верифицировать голос», однако в настоящее время люди сообщают, что просто получили сообщения в стиле «Спасибо, ваш голос учтен».

«Нас обвиняли в том, что административный ресурс таков, что ваш начальник может потребовать показать, как вы голосовали, — сказал Венедиктов. — И сохранение этой ссылки в телефоне может означать, что ваш начальник может потребовать показать вам эту ссылку. Это было не техническое, а политическое мое решение, что на этой стадии мы эту ссылку закроем. Но, самое главное, задача стоит по-прежнему, чтобы человек получил обратную связь. Но как его защитить от административного вмешательства — большой вопрос».