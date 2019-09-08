Амстердам, , 21:52 — REGNUM Нидерланды пока не обращались к Российской Федерации по возможной выдаче фигуранта дела о крушении MH17 Владимира Цемаха. Об этом 8 сентября говорится в сообщении посольства Российской Федерации в Нидерландах на странице в соцсети Twitter.

«Обращения от нидерландской стороны по вопросу о выдаче В. Цемаха в посольство (РФ) не поступало», — говорится в сообщении дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». Среди переданных Украиной РФ удерживаемых лиц был офицер армии ДНР Владимир Цемах, который был похищен украинскими спецслужбами в городе Снежный.

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