Орел, , 21:52 — REGNUM Кандидат от «Единой России» Ольга Пилипенко лидирует на дополнительных выборах депутата Госдумы от Орловской области, сообщается на сайте ЦИК после обработки 0,97% протоколов.

Иван Дынкович (КПРФ) набирает 11,35%, Олег Тимохин («Партия пенсионеров») — 9,68%, Руслан Перелыгин («Справедливая Россия») — 7,19%, Михаил Орлов («Коммунисты России») — 5,52%, Роман Неверов (ЛДПР) — 4,08%, Сергей Кузнецов («Родина») — 3,4%, Валерий Чудо («Яблоко»).

В Орловской области сегодня проходило голосование на дополнительных выборах депутата Госдумы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ № 145. Также выборы прошли в 15 муниципальных районах и в городском округе Ливны, где состоялось 39 дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Явка на 18:00 составила около 39%.