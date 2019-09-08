Москва, 8 сентября 2019, 22:19 — REGNUM В Москве в Единый день голосования 8 сентября прошли выборы депутатов Московской городской думы.
Голосование проходило по мажоритарной системе. За 45 мандатов вели борьбу 225 кандидатов. Наблюдатели отмечали по ходу голосования спокойствие, отсутствие серьёзных нарушений и относительно невысокую явку.
Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на избирательных участках, в Московской городской избирательной комиссии, а также в общественном штабе, который наблюдал за ходом выборов.