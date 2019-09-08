Москва, 8 сентября 2019, 22:19 — REGNUM В Москве в Единый день голосования 8 сентября прошли выборы депутатов Московской городской думы.

Выборы в Московскую городскую думу
Выборы в Московскую городскую думу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Избирательный участок № 73
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Комплекс обработки избирательных бюллетеней
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Голосование на избирательном участке № 145
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Голосование на избирательном участке № 9
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Кандидаты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Избирательный участок №9
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Голосование проходило по мажоритарной системе. За 45 мандатов вели борьбу 225 кандидатов. Наблюдатели отмечали по ходу голосования спокойствие, отсутствие серьёзных нарушений и относительно невысокую явку.

Наблюдение за избирательными участками
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Алексей Венедиктов в Общественном штабе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работа Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работа Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работа Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дистанционное голосование
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работа Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работа Московской городской избирательной комиссии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валентин Горбунов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Юрий Ермолов и Валентин Горбунов
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на избирательных участках, в Московской городской избирательной комиссии, а также в общественном штабе, который наблюдал за ходом выборов.