Санкт-Петербург, , 21:53 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов набирает 84,43% голосов избирателей на выборах губернатора Северной столицы после обработки 0,2% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщает ЦИК России.

На втором месте идет кандидат от «Гражданской платформы», депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов — 9,43%. Замыкает список кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова — 5,68% голосов.

Добавим, что пока подсчитано всего 876 голосов. 743 из них отдано за Беглова.

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