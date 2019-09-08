Тбилиси, , 21:44 — REGNUM МИД Грузии считает второй тур президентских выборов в Абхазии нелегитимным, передает 8 сентября слова заместителя главы ведомства Лаши Дарсалия РИА Новости.

Здание МИД Грузии Tbilisi.media

«Данные выборы, вместе с тем что являются незаконными, у них нет никакой легитимации, ни политической, ни моральной», — заявил Дарсалия. Замминистра добавил, что эти выборы не признает и международное сообщество, их целью является «легитимация оккупации территорий Грузии».

Напомним, ранее после первого тура выборов в Абхазии, который состоялся 25 августа, в МИД Грузии утверждали, что выборы противоречат нормам международного права и не будут иметь юридической силы. В Абхазии в ответ отмечали, что выборы соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Абхазии состоялся второй тур выборов президента. На данный момент штаб действующего главы государства Рауля Хаджимба опубликовал данные обработки лишь 5,7 тысячи голосов с избирательных участков из 64 тысячи голосов. Согласно этим данным, Хаджимба набирает 56,7% голосов, оппозиционер Алхас Квициния 38,59% голосов соответственно.