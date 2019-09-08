Тула, , 21:40 — REGNUM Многие избиратели верят слухам, что от них ничего не зависит, и они могут спокойно отсидеться у себя дома, копать картошку — этим объясняется низкая явка на выборах. Так прокомментировал ситуацию кандидат политических наук, доцент кафедры социологии и политологии Тульского государственного университета Андрей Махрин.

«Специфика этой избирательной кампании в том, что на каждом избирательном участке у нас находятся видеокамеры, каждый из нас может в реальном времени зайти на сайт и посмотреть, что там происходит. Также, практически на каждом участке стоят КОИБы, которые работают намного лучше, чем 15 лет назад. К тому же, у нас в этой избирательной кампании зарегистрировалось рекордное количество кандидатов всех уровней. Можно смело сказать, что выборы стали популярнее», — сказал Махрин.

«Однако озвученная председателем избиркома явка не может радовать, она очень низкая. Увы, многие избиратели верят слухам, что от них ничего не зависит, и они могут спокойно отсидеться у себя дома, копать картошку», — цитируют Махрина «Тульские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Тульской области выбирали депутатов областной думы, явка составила около 27% к 18:00, на выборах в Тульскую гордуму проголосовали менее 20%.