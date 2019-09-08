Кызыл, , 21:38 — REGNUM Избирком Тувы опубликовал предварительные результаты выборов в Верховный хурал республики по единому округу. Всего на данный момент обработано 1167 бюллетеней.

Пока лидирует «Единая Россия» с результатом в 50,2% голосов. Впрочем, это существенно меньше результатов предыдущих парламентских выборов в республике — в 2014 году тувинские единороссы по единому округу забрали более 84% голосов избирателей.

На втором месте по предварительным данным расположилась ЛДПР с результатом в 24,9% голосов. Далее следует «Справедливая Россия» с результатов в 11%.

Четвёртое и пятое места пока занимают КПРФ и партия «Коммунисты России», набрав соответственно 6,4 и 5,2% голосов избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в республике зарегистрировано 195 тыс. избирателей. Из них на избирательные участки 8 сентября пришли 65,8%.

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