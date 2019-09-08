Москва, , 21:37 — REGNUM Ведущей политической силой в Российской Федерации остается партия «Единая Россия». Об этом заявил во время видеоконференции с представителями региональных отделений «Единой России» премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, ссылаясь на открытые данные по экзитполам и поступающую с Дальнего Востока и Сибири информацию.

«Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политсилой», — сказал глава российского правительства, добавив, что окончательные итоги голосования еще формируются.

Как передавало ИА REGNUM, единый день голосования прошел в 85 регионах РФ 8 сентября 2019 г.

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