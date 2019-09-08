Итоги выборов в Мосгордуму – трансляция

В Москве подводят итоги выборов в Московскую городскую думу. Они проходили 8 сентября 2019 года по мажоритарной системе. За 45 мандатов депутатов вели борьбу 225 кандидатов.

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Главной особенностью выборов стало отсутствие кандидатов от крупнейшей партии страны — «Единой России». Члены партии, а также депутаты её фракции в шестом созыве столичного парламента, на этот раз выдвинули свои кандидатуры в качестве самовыдвиженцев.

По ходу голосования в Московской городской избирательной комиссии не раз подчёркивали отсутствие серьёзных нарушений в день выборов. Положительные оценки давали и наблюдатели, в том числе и иностранные.

Главной особенностью стал эксперимент с электронным голосованием. Оно прошло в трёх округах. Дважды происходил технический сбой, однако есть и положительный эффект — высокая явка.