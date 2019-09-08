Москва, , 21:29 — REGNUM Значительных нарушений на выборах в регионах Российской Федерации в единый день голосования не выявлено. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Такие выводы были сделаны по итогам данных мониторинговой рабочей группы по выборам (МРГ СПЧ) на участках в Москве, Санкт-Петербурге, Карачаево-Черкесии, Башкирии, Калмыкии, Липецкой области, Оренбургской области, Тульской области и Новосибирской области.

«Правозащитники готовят доклад для представления президенту РФ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 8 сентября в 85 регионах Российской Федерации прошел единый день голосования.

Читайте также: Глава СПЧ проголосовал на выборах в Мосгордуму из-за поездки в Башкирию