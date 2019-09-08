Астрахань, , 21:29 — REGNUM Избирательная комиссия Астраханской области опубликовала итоги первых подсчётов бюллетеней на выборах губернатора.

По данным на 20:30 по местному времени, Николай Арефьев (КПРФ) получил 10,5% голосов — 573. Игорь Бабушкин, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения, набирает 72,6%, или 3965 голосов. Сергей Сычев («Партия пенсионеров») получил 6,78%, или 370 голосов, а Тимофей Щербаков (ЛДПР) — 7,9% (431 голос).

Как уже сообщало ИА REGNUM, прошлые выборы губернатора Астраханской области состоялись в 2014 году. Итоговая явка на них составила 40,6%.

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