Москва, , 21:44 — REGNUM Единый день голосования, несмотря на сложные входящие условия и отдельные пессимистичные прогнозы, прошёл в штатном и по-швейцарски скучном режиме, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Как политолог заявил корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября, попытки дискредитировать избирательную систему Москвы провалились.

«В целом единый день голосования, несмотря на достаточно сложные входящие условия и пессимистичные прогнозы некоторых экспертов, прошел в штатном, я бы даже сказал по-швейцарски скучном режиме. В том числе это касается и выборов в городской парламент Москвы», — считает Мартынов.

Он отметил, что несмотря на попытки, зацепившись за тему выборов городского парламента, «всколыхнуть протест и организовать массовые беспорядки со стороны так называемой несистемной оппозиции», следует констатировать, что выборы в городской парламент прошли спокойно. Кампании тех, кто реально хотел в них участвовать, провели традиционно, и ничего выходящего за традиционные представления москвичей об избирательной кампании выборы в Мосгордуму не показали.

По словам Мартынова, явка на избирательные участки, которую ранее прогнозировали как аномально низкую или аномально высокую, также оказалась традиционной для выборов в городской парламент Москвы, где за последние 27 лет сложилась определенная традиция электоральной активности, которую раз от раза столица демонстрирует лишь с небольшими колебаниями в пределах 2%.

«Хочется отметить, что усилия некоторых деструктивных элементов по дискредитации избирательной системы выборов в целом и конкретно выборов в Москве, потерпели неудачу», — подчеркнул политолог.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве завершились выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Жители выбирали из 225 кандидатов по мажоритарной системе в 45 одномандатных округах.

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