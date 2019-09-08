Санкт-Петербург, , 21:26 — REGNUM Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что его партия лидирует на муниципальных выборах в Северной столице, которые состоялись 8 сентября. При этом Макаров сослался на данные экзитполов в более чем 50 муниципальных образованиях из 110, где проходили выборы.

«Первые оперативные данные показывают: партия «Единая Россия» уверенно лидирует на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. Наши избиратели, наши люди так оценили стратегию партии не только предвыборную, но и довыборную. А это почти два десятка лет ежедневной работы с мыслью о городе, с мыслью о петербуржцах», — сказал Вячеслав Макаров.

По его словам, выборы прошли в спокойной обстановке.

«Сегодня мы выбирали губернатора и самую близкую к нам власть — муниципальных депутатов. Мы вместе сделаем общепетербургский шаг в будущее Санкт-Петербурга. Перед нами стоят грандиозные задачи, и главная среди них — обеспечить благополучие петербуржцев в нашем любимом городе», — подчеркнул Вячеслав Макаров, слова которого приводит пресс-служба Заксобрания.

Напомним, участки закрылись в 20:00 мск. Идет подсчет голосов.