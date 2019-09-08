Горно-Алтайск, , 21:19 — REGNUM Избирательная комиссия Республики Алтай к 21 часам по московскому времени обработала 9736 бюллетеней. По предварительным данным, победу уже в первом туре одерживает действующий врио главы региона Олег Хорохордин.

Олег Хорохордин Altai-republic.ru

За него проголосовало 59,5% избирателей. За ним следует кандидат от КПРФВиктор Ромашкин, которому отдали голоса 30,7% жителей республики. На третьем месте с результатом в 6,9% расположился представитель ЛДПР Дмитрий Софронов.

Добавим при этом, что республиканский избирком так и не обнародовал данные по явке избирателей к закрытию участков. Как сообщалоИА REGNUM, к 18:00 по местному времени явка на выборах в республике составила около 44,5%

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