Симферополь, 8 сентября 2019, 21:18 — REGNUM В Крыму проверяют один из избирательных участков после сообщения о возможном вбросе бюллетеней. Об этом 8 сентября журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.
По его словам, правоохранительные органы уже опрашивают председателя комиссии, каким образом председатель участковой комиссии взяла бюллетени и направилась с ними к урне для голосования.
Как сообщало ИА REGNUM, на выборах депутатов в Государственный совет Республики Крым избирательные участки завершили работу в 20:00. По последним данным явка на 18.00 составила 28,3%.
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