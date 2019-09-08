Симферополь, , 21:18 — REGNUM В Крыму проверяют один из избирательных участков после сообщения о возможном вбросе бюллетеней. Об этом 8 сентября журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.

«Необходимо понять, что происходило на одном из участков в Красногвардейском районе. В зависимости от этого будут приниматься решения — то ли обращаться в правоохранительные органы, то ли будет достаточно полученных объяснений от участковой комиссии», — отметил Малышев.

По его словам, правоохранительные органы уже опрашивают председателя комиссии, каким образом председатель участковой комиссии взяла бюллетени и направилась с ними к урне для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах депутатов в Государственный совет Республики Крым избирательные участки завершили работу в 20:00. По последним данным явка на 18.00 составила 28,3%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму закрылись избирательные участки