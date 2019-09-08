Челябинск, , 21:17 — REGNUM Основная часть жалоб на ход выборов в Челябинской области, опубликованных в интернете, оказалась заведомо ложной. Об этом заявил эксперт областной ОП Евгений Малёнкин.

Малёнкин непосредственно занимался мониторингом жалоб и отработкой. Выявленные Общественной палатой жалобы были единичными и касались они главным образом муниципальных выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября челябинцы выбирали губернатора, а жители Челябинска — райсоветы. За ходом голосования следили более трёх тысяч общественных наблюдателей. При областной ОП действовала горячая линия, также представители ОП оперативно направляли своих представителей на участки, на которых возникали проблемные ситуации.